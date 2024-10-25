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Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Kek Projesi: Termiye Unu Kullanıldı

Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Kek Projesi: Termiye Unu Kullanıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Sinem Gökal, TÜBİTAK destekli 'Glütensiz Kek' projesi ile çölyak hastalarına özel glütensiz kek geliştirdi. Kekin yapımında protein açısından zengin %47 protein içerikli termiye unu tercih edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Sinem Gökal çölyak hastaları için glütensiz kek üretti.

TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri Desteği alan "Glütensiz Kek" projesi ile ilgili bilgi veren Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisi Sinem Gökal, "Termiye", "Tirmis" gibi çeşitli isimlerle bilinen baklagilin, mineral, vitamin, lif ve protein açısından zengin olmasının yanı sıra güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu ifade etti. Gökal; "Termiye, Konya, Antalya, Burdur ve Isparta'da daha çok biliniyor. Niğde'de çok fazla bilinmiyor. O yüzden bizim de ilgimizi çekti ve hocamızla araştırmalar yaptık. Termiyeyi Türkiye'de en çok tüketilen besinlerden biri olan keke ilave etmeye karar verdik. Glüten hastaları için üretmeyi tercih ettik. Çünkü onların besin alacağı gıdalar çok az. Kekte buğday unu yerine termiye unu kullandık gayet güzel oldu. Termiye zaten yüzde 47 oranında protein içeriyor. O yüzden glüten hastalarının protein ihtiyaçlarını karşılayacak bir kek ortaya çıkmış oldu" dedi.

"Çölyak hastalarına tüketilebilir besinler yapmaya çalışıyoruz"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Mehmet Yetişen ise; proje sayesinde çok fazla bilinmeyen termiyenin kullanım alanını genişlettiklerini kaydederek; "TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projeleri Desteği kapsamında 2023 Yılı 2. Dönem Çağrı kapsamında projemiz kabul gördü. Birkaç denemeden sonra projemizde hedeflediğimiz gibi çölyak hastalarına tüketilebilir bir kek ürününün ortaya çıkmasını sağlamaya çalıştık. Aslında amacımız bir tanıtım da yapmaktı. Termiye, atıştırmalık gıdalarda kullanılmış ve biz de keke uyarlamaya çalıştık. Literatür taramalarında termiyenin bisküvi gibi bazı atıştırmalıklarda kullanıldığını ama kek yapımında kullanılmadığını gördük ve projeyi hayata geçirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Yetişen ayrıca, gıda mühendisleri olarak ürünler kaliteli, tüketilebilir, enerji ve besin değerleri yüksek hale getirmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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