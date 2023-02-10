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"Çok susadım çabuk olun" diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar

Yerel Haberler

'Çok susadım çabuk olun' diyen minik Ayşenur ile annesini depremin 5. gününde kurtardılar

Arama kurtarma ekipleri betonlar arasından bir can daha çıkarabilmek için zamanla yarışıyor.

Arama kurtarma ekipleri betonlar arasından bir can daha çıkarabilmek için zamanla yarışıyor. Hatay'da görev yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, depremin 5. gününde "Çok susasım çabuk olun" diye seslenen minik Ayşenur ve annesini enkazdan sağ olarak kurtardı.

5 gün önce meydana gelen ve uzmanlar tarafından yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremin açtığı yaraları sarmak için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor.

Hatay'da enkaz altında kalan minik Ayşenur'un Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi görevlilerine "Çok susadım çabuk olun" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı. Bu çağrının üzerinden çok geçmeden ekipler anne ve kızını depremin 5. gününde enkaz altından sağ çıkardı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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