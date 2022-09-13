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Çok sevdiği öğrencilerinden okulların açılmasından bir gün sonra ayrı düştü

Yerel Haberler

Çok sevdiği öğrencilerinden okulların açılmasından bir gün sonra ayrı düştü

Bilecik'in sevilen öğretmenlerinden Sinan Aydın yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'in sevilen öğretmenlerinden Sinan Aydın yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Aydın, çok sevdiği öğrencilerinden okulların açıldığı ayrı düştü.

Bilecik merkez merkez Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Sinan Aydın bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın ölümü öğretmen camiası ile öğrencileri yasa boğarken, cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Papatya köyü camisinden kaldırılarak, köy mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Bilecik Aydın Yerel Haberler

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