Coğrafi işaretli bamya düğün takısı oldu

Amasya'nın Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, dünyaevine giren oğlunun nikahını kıydı. Çifte takı olarak ise çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için yörede 'çeyrek altın' olarak anılan coğrafi işaretli çiçek bamyası takıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün oğlu Mücahit Öztürk ve Medihanur Kaya, Taşova Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçenin coğrafi işaret tescilli ürünü çiçek bamya destelerini ise damadın boynuna takarak hediye etti. İplere dizilmiş deste halindeki bamyalar diğer altın hediyelerin arasındaki yerini aldı.

Nikahta büyük heyecan yaşayan Başkan Öztürk, "8,5 yıldır bugüne kadar epey nikah kıydık. Ama bir belediye başkanı ve baba olarak kendi çocuğun ile gelininin nikahını kıymanın ayrı bir anlamı, güzelliği var" dedi.

En az 3 çocuk tavsiyesi

Çok sayıda davetlinin katıldığı törende Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti MKYK üyesi Haluk İpek ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da çiftin şahitleri arasında yer aldı. Milletvekili Karahocagil, mutluluklar dilediği çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en az 3 çocuk sözünü hatırlattı.

Kemençe eşliğinde horon oynanan düğün geç saatlere kadar devam etti. - AMASYA