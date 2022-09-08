Başkan Öztürk, oğlunun nikahını kıydı

Bamya, resmen coğrafi işaretli düğün takısı oldu

AMASYA Amasya'da Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, dünya evine giren oğlunun nikahını kıydı. Çifte diğerlerinden çok farklı bir hediye de takıldı. Çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için yörede 'çeyrek altın' altın olarak bilinen çiçek bamyası resmen düğün takısı oldu.

Coğrafi işaret tescilli düğün takısı

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçenin coğrafi işaret tescilli sembolü olup fiyatı altınla yarışan çiçek bamya destelerini damadın boynuna takarak hediye etti. İplere dizilmiş deste halindeki bamyalar diğer altın hediyelerin arasındaki yerini aldı.

"Çocuğun ile gelininin nikahını kıymanın ayrı bir anlamı, güzelliği var"

Oğlu Mücahit Öztürk ve gelini Medihanur Kaya'nın Taşova Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen düğünlerinde sıra nikaha geldiğinde büyük heyecan yaşayan Başkan Öztürk, "8,5 yıldır bu güne kadar epey nikah kıydık. Ama bir belediye başkanı ve baba olarak kendi çocuğun ile gelininin nikahını kıymanın ayrı bir anlamı, güzelliği var" dedi.

En az 3 çocuk tavsiyesi

Çok sayıda davetlinin katıldığı törende Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez, Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti MKYK üyesi Haluk İpek ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da çiftin şahitleri arasında yer aldı. Milletvekili Karahocagil, mutluluklar dilediği çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en az 3 çocuk sözünü hatırlattı.

Kemençe eşliğinde horon oynanan düğün geç saatlere kadar devam etti.