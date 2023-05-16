Çocuklarının bakmadığı yaşlı kadını çadırda da barındırmıyorlar

Adana'da kocası ölen, oğlu da cezaevine giren yaşlı bir kadın, 7 kızı bakmadığı için 2 torunu ve engelli kızıyla çadırda yaşamak zorunda kaldı. Bölgedeki apartman sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekiplerinin yaşlı kadının çadırını kaldırmasının istediği ileri sürüldü.

Sarıçam ilçesinde ikamet eden Gülpınar Uygaç (63) 43 yıl önce İsmail Uygaç (65) ile evlendi. Bu evlilikten 1'i erkek 9 çocuğu oldu. Uygaç 7 kızını büyütüp evlendirdi. Ancak 3 yıl önce kocası ölünce oğlu, iki torunu ve engelli kızıyla birlikte yaşamaya başladı. 2 yıl önce de oğlu bir suç işlediği için cezaevine girdi. Yaşlı kadın oğlu da cezaevine girince kendisi de çalışamayınca oturduğu evden çıkartıldı. Bunun üzerine Sarıçam'ın Gültepe Mahallesi'nde çadırda yaşamaya başladı. Bu süreçte yaşlı kadına 7'i kızı da el uzatmadı. İki torunu ve engelli kızıyla çadırda yaşam mücadelesi veren yaşlı kadını çadırda da barındırmadılar. Apartman sakinlerinin şikayet etmeleri üzerine Sarıçam Belediyesi ekiplerinin çadırın kaldırılmasını istediği iddia edildi.

Gidecek bir yeri olmadığını, kendisini görüp acıyan vatandaşların verdiği yiyeceklerle hayatta kaldığını belirten 63 yaşındaki Gülpınar Uygaç, "Ben 7 kızımı büyütüp gelin ettim. Ancak kocam öldü, oğlum cezaevine girdi. Biri bana yardım etmedi. Ben onları ne güçlüklerle büyütüp bugünlere getirdim ama onlar bana bakmıyor. Bu beni çok üzüyor ama elden bir şey gelmiyor. Şimdi bir de belediye geldi çadırı kaldır diyor. Ben ne yapacağım nereye gidebilirim" dedi. - ADANA