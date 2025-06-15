Çocuklarını bırakıp çocuklar ölmesin, savaş bitsin diye çıktığı Gazze yürüyüşünde Babalar Günü'nde Konya'ya ulaştı

Çocuklarını bırakıp çocuklar ölmesin, savaş bitsin diye çıktığı Gazze yürüyüşünde Babalar Günü'nde Konya'ya ulaştı
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Eskişehir'de iki çocuğunu eşine emanet edip, Gazze'deki savaşın bitmesi için tek başına yürüyerek Gazze'ye yola çıkan İrfan Başkaya, Babalar Günü'nde Konya'ya ulaştı.

Eskişehir'de iki çocuğunu eşine emanet edip, Gazze'deki savaşın bitmesi için tek başına yürüyerek Gazze'ye yola çıkan İrfan Başkaya, Babalar Günü'nde Konya'ya ulaştı. Başkaya, Gazze'de savaşın sona ermesi ve acı çeken çocuklar için yürümeye devam ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde tuhafiyecilik yapan İrfan Başkaya (43), İsrail saldırılarına karşı Gazze'ye destek vermek amacıyla 5 gün önce tek başına yürüyüş başlattı. İki çocuğunu eşine emanet Başkaya, Babalar Günü'nde Konya'ya ulaştı. Sultan Selim Camisi'nde sabah namazını kılan Başkaya, Konya'dan Adana'ya doğru yola çıkacağını belirtti.

"Benim yürümemdeki en büyük amaç oradaki savaşın bitmesi"

Uzun süredir yürümeyi düşündüğünü belirten İrfan Başkaya, "Filistin'de Gazze'de yaşanan olayları artık ne boykot ne yürüyüş ne kınama artık hiçbir şey durdurmuyor. Canımız yanıp duruyor. Kendi kendime de düşünüyorum ve yola çıktım. Gönül ister ki Kudüs'e kadar gidelim. Ölürsem şehit kalırsam da gazi olurum. Bu kadar basit ama bu durum da bir kişi ile olmuyor. Bizim birliği beraberliği sağlamamız gerekiyor. Benim yürümemdeki en büyük amaç oradaki savaşın bitmesi. Çocukların ölmemesi. Açlığın olmaması" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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