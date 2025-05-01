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Çocukların Tren Vagonunda Tehlikeli Oyunu Kamerada

Çocukların Tren Vagonunda Tehlikeli Oyunu Kamerada
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Osmaniye'de çocukların hareket halindeki yük vagonuna tutunarak oyun oynaması tehlikeli anlara neden oldu. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde çocukların vagonu tutarak oynaması ve birinin vagona çıkması dikkat çekti.

Çocukların tren vagonunda tehlikeli oyunu kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'de çocukların hareket halindeki yük vagonuna tutunup oyun oynadığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde Tren Garı'nda meydana geldi. Yük treninin geçtiği sırada çocukların vagonu tutarak oynadığı tehlikeli oyun bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklardan biri vagona çıktı, ikisi de koşarak trene asıldı. Çevredeki bir vatandaşın uyarısı üzerine çocuklar trenden inerek bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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