Çocukların süs havuzunda 5 yıldızlı otel konseptinde kıskandıran eğlencesi

Hava sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya'da, patenli çocuklar şehrin göbeğindeki süs havuzunda eğlendi. Çocukların denize kuşbakışı havuzdaki eğlencesi zabıtanın uyarına rağmen devam etti.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği turizm kenti Antalya'da, sıcaktan etkilenen ve denize gidemeyen çocukların adresi süz havuzları oldu. Kenti ziyaret edenlerin en fazla ilgi gösterdiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki fıskiyeli havuzlara patenli 5 çocuk serinlemek için girdi. Ellerinde gazlı içecek şişesi bulunan çocuklar, bir otel havuzuna çevirdikleri alanda dakikalarca eğlendi. Tehlikeye aldırmayan çocuklar, havuz içindeki derin noktalara yüksekten atladı. Yapılan ihbarla havuza gelen zabıta ekipleri çocukları uzaklaştırdı. Zabıtadan ayrılmasının ardından çocuklar yeniden havuza girdi. Turistlerin bakışları arasında bir süre yüzen çocuklar daha sonra bölgeden uzaklaştı. Çocuklar kendilerini uyaran zabıtayı yanlarına kadar yordukları için üzgün olduklarını söyledi.

"Tehlikeli ama yine de girdik"

16 yaşındaki Ozan Akif, "Arada sırada denize gidiyoruz. Meydandaydık hava çok sıcak olduğu için bir şeyler yapmaya karar verdik. Buradaki havuzu test etmek istedik. Tehlikeli ama yine de girdik. Havuz çok güzel serinledik. Denize de gidiyoruz ama biraz masraflı oluyor. Zabıtada geldi, uyardı ama bizde yüzüp ayrılıyoruz"dedi.

"Jakuzimiz bile var"

18 yaşındaki Mehmet Akif, " Dolaşıyorduk buraya serinlemeye için geldik. Havuzda jakuzi bölümümüz biler var. Gazlı içeceğimiz de var, kenarlarda güneşleniyoruz" diye konuştu.

"Serinlemek istedik"

17 yaşındaki Yunus Emre Bakar, patenin üstünde büyün gün sıcak havadan yandıklarının altını çizerek, " Serinlemek istedik. Biraz girdik ama sonra zabıta geldi. Onlar gitti, bir daha girdik az sonra çıkacağız" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel