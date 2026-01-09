Haberler

Çocukların Sanatsal Üretimde Bulunması İçin Şehir Şehir Geziyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında çocuklara, il il gezerek duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim sağlaması için resim yapmayı öğretiyor.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında il il gezerek çocuklara duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim sağlaması için resim yapmayı öğretiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında önce Erzincan ardından da Tunceli'ye gelen Ressam Melis Doğan, Tunceli Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu'na öğrencilerle bir araya geldi. Kendi imkanları ve sponsor desteğiyle temin edilen resim malzemelerinin kullanıldığı etkinlikte, çocuklar akrilik boya çalışması yaparak hayallerindeki resmi çizdi. Doğan, çocuklarla resim yaparak onların hem sanatsal üretimde bulunmalarını hem de keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

Bu yılki ilk durağının Erzincan olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Dün Erzincan'daydık bugün de Tunceli'deyiz. Etkinliğimizin temel amacı, çocukları sanatla buluşturmak. Kendi kültür ve değerlerini tanımalarını sağlayıp bunu sanat yoluyla ifade etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda projemiz sadece çocuklarla sınırlı değil, kadınlar, engelli bireyler, kısaca toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek istiyoruz. Sanatın iyileştirici ve güzelleştirici gücüne inanıyoruz ve bunları yaparak da topluma aslında bir mesaj vermek istiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor

Trump dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: Hamaney şu anda...
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma