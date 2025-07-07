Çocukların otopark görevlisi yaşlı adam ile tepki çeken oyunu

Çocukların otopark görevlisi yaşlı adam ile tepki çeken oyunu
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Eskişehir'de bir parkta toplanan yaklaşık 6 kişilik 15 yaşlarındaki bir çocuk grubunun otopark görevlisi yaşlı adamı kışkırtarak eğlendiği anlar tepkiye neden oldu.

Eskişehir'de bir parkta toplanan yaklaşık 6 kişilik 15 yaşlarındaki bir çocuk grubunun otopark görevlisi yaşlı adamı kışkırtarak eğlendiği anlar tepkiye neden oldu.

Olay, Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında parkta bir araya gelen bir çocuk grubu, Millet Bahçesi'nin altında yer alan otopark görevlisi yaşlı adamı meşgul etmeye başladı. Sürekli bir arada gezen çocuklar, parkın içerisindeki farklı kapılardan bağırarak ve laf atarak otopark görevlisini yaklaşık 3 saat boyunca kışkırttı. Durum karşısında öfkelenen adam zaman zaman bağırarak ikazda bulunurken, çocuklar ise kahkahalar atarak görevli adamla dalga geçti.

Sabrıyla sınanan adam eğer dışarıya çıksaydı başından aşağıya su dökeceklerdi

Oldukça öfkelenen adam yaşadığı sinir bozucu olayın önüne geçmek için Millet Bahçesi'nin içerisindeki otopark kapılarının hepsini kilitledi. Yine de pes etmeyen çocuklar, bu defa ise otoparkın ana kapısının önüne kadar giderek adamla uğraşmaya devam etti. Hatta kendi aralarında, otopark görevlisi dışarıya kadar çıkarsa başından aşağıya su dökmeyi bile planladılar. Adamın bir noktadan sonra kendilerine kayıtsız kalması nedeniyle polisi aramış olabileceğini tahmin eden çocuklar, yakalanmamak için bölgeden uzaklaştı. Sabrıyla sınanan adam, başından geçen olayı bölgeye gelen mahalle bekçilerine anlattı.

Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alınan o anlar tepki çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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