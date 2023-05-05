Çocukların gelişimine katkı devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan erken çocukluk eğitim merkezleri çocukların gelişim alanlarını destekleyici eğitim anlayışı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği erken çocukluk eğitim merkezleri, çocukların çok sevdiği mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Bu çerçevede Canan Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören 3-5 yaş arası yaklaşık 25 çocuk, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binasına gelerek çocuk haklarına dikkat çekti. Çocuklar burada Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile buluştu.

Başkan Ataç çocuklarla birlikte İzmir Marşı'nı okudu

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan kreşlerden Sabiha Gökçen, Aşağı Söğütönü ve Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören çocuklar da Özdilek Sanat Merkezinde birbirinden renkli gösteriler sergileyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Çocuklar ayrıca ellerindeki pankartlarla depremden dolayı hayatını kaybedenleri andı. Etkinlik sonunda Başkan Ataç, çocuklarla birlikte sahneye çıkarak İzmir Marşını okudu.

"Ülkenize hayırlı bireyler olarak yetişmeniz için çalışacağız"

Çocuklarla tek tek fotoğraf çektiren Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak 3 yaş dahil bütün çocuklarımıza pek çok projeler yaptık. Kreşlerimizin sayısını da artırmaya devam edeceğiz. Anne babaların yavrularını güvenecekleri yere göndermeleri çok önemli. Bu güveninizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Çocuklar, sizin daha güzel bir zihniyet ile büyümenizi, gelişmenizi ve ülkenize hayırlı bireyler olarak yetişmenizi sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR