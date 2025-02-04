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Çocukların Geleceği İçin Denetim: Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Erzurum'da Stk'ları Ziyaret Etti

Çocukların Geleceği İçin Denetim: Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Erzurum'da Stk'ları Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde çocukların yaşam koşullarını denetledi ve devletin çocuklara sunduğu hizmetlerin önemine dikkat çekti.

ASH Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde denetimlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da bulunan Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocukların yaşam koşullarını yerinde inceleyen Tarıkdaroğlu, burada sağlanan bakım ve destek hizmetlerini değerlendirdi. Tarıkdaroğlu'na, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, çocukların korunması ve sağlıklı bir şekilde gelişimleri için devletin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini belirterek, "Çocuklarımız, toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Onların huzurlu ve güvenli bir ortamda büyümeleri, en önemli önceliğimizdir. Bu nedenle, bakanlık olarak çocuklarımıza sunduğumuz hizmetleri sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştiriyoruz" dedi.

Ziyaret kapsamında, çocukların barınma koşulları, eğitim olanakları, psikolojik destek hizmetleri ve sosyal aktiviteleri gibi birçok alanda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Tarıkdaroğlu, Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde, çocukların hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılandığını gördüğünü belirterek, bu tür hizmetlerin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, çocukların güvenliği ve bakım kalitesinin sürekli denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Her bir çocuğumuz, devletin güvencesi altındadır. Onların her türlü ihtiyacını karşılamak, geleceğe sağlıklı bireyler olarak kazandırılmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı da her geçen gün daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarıkdaroğlu, aynı zamanda aile ortamından uzak kalan çocukların topluma kazandırılması için sağlanan eğitim programlarının önemini de dile getirdi. Çocukların gelişim süreçlerine katkı sağlayan psikososyal destek çalışmalarının, onların hayata daha sağlam adımlarla başlamalarını sağladığını ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'daki tüm sosyal hizmet çalışanlarına teşekkür ederek, çocukların geleceğine yatırım yapmanın en değerli hizmet olduğunu belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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