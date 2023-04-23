Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çocukların 23 Nisan coşkusu

Çocukların 23 Nisan coşkusu

Yerel Haberler

Körfez Belediyesi 23 Nisanda çocuklara çifte bayram yaşattı.

Körfez Belediyesi 23 Nisanda çocuklara çifte bayram yaşattı. Kurulan oyun istasyonlarında aileler ve çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çocuklar için "Bayram Şenliği" etkinliği düzenlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe Körfezli çocuklar ve aileleri katıldı. Kurulan oyun istasyonlarında çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar anın tadını çıkardı. Palyaço, yüz boyama, illüzyon, tahta bacak etkinlikleriyle çocuklar doyasıya eğlenirken, pamuk şeker, patlamış mısır ve macun şekeri ikramında da bulunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title