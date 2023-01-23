Çocukları patlak topla oynarken gördü, duyarsız kalmadı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde patlak topla oynayan öğrencileri gören vatandaş, hayırseverlerin de yardımıyla okula spor malzemeleri desteğinde bulunarak çocukların yüzünü güldürdü.

Almanya'da havalimanında çalışan Tuncay Kanmaz, tatil için geldiği memleketi Akyazı Taşburun'da çocukların patlak topla oynadığını gördü. Bundan etkilenen Kanmaz, yardım için kolları sıvayarak Almanya'daki arkadaşları ile görüştü. Kanmaz, arkadaşlarının ve mahalle halkının da desteği ile öğrenciler için spor malzemeleri alarak, çocukların eğitim gördüğü Taşburun İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu'na teslim etti.

"Bütün okulun spor malzemelerini karşıladık"

Okula spor malzemeleri desteğinde bulunan Tuncay Kanmaz, "Buradan geçiyorduk ve çocukların patlak topla oynadıklarını görünce durduk. İlk önce top ihtiyaçlarını karşıladık. Spor malzemeleri ihtiyaçları olduğunu da öğrendik. Bizde Almanya'daki işçiler ve Akyazı'daki bazı esnaf olarak bütün okulun spor malzemelerini karşıladık ve devamını da getireceğiz. Yaklaşık 220'ye yakın öğrencimizi sevindirdik. Herhalde ilk defa böyle büyük çapta spor malzemelerine sahip oldular. Böyle bir hissiyat aldık. Okulun spor bölümleri geliştirilirse daha farklı malzemelerini almaya devam edeceğiz. Bizde bu duruma çok sevindik. Benimde bu okuldan yaklaşık bir yıl hikayem geçti. Bizim zamanımızda da böyle insanlar olsaydı bizde çok sevinirdik" dedi. - SAKARYA