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Çocuklardan piyano resitali

Yerel Haberler

- Çocuklardan piyano resitali Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklar tarafından verilen piyano konserinde katılımcılar güzel anlar yaşadı.

- Çocuklardan piyano resitali

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde çocuklar tarafından verilen piyano konserinde katılımcılar güzel anlar yaşadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen, ilçenin tarihi turizm alanı olan Ayanikola mevkiinde çocuklar tarafından çalınan piyano katılımcılara unutulmaz bir piyano resitali gerçekleştirildi. Eserleri dinlemeye gelen onlarca kişi, sandalye ve taburelerini alarak çalan eserlere alkışlarla eşlik etti.

Ünye'nin sanat ve doğasıyla birlikte bir arada olmasını istediklerini söyleyen Ünye Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Selma Hasdemir, "Bizler, çocuklarımız tarafından çalınan piyanoyu hep birlikte dinleyelim istedik. Yine bu gibi etkinliklerin çoğalmasını ve daha fazla artmasını ilçemizin bu güzel doğasında sanatla buluşmayı çok arzu ediyoruz. Bizlere bu imkanları vererek desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi ve siz dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından minik öğrencilerin birbirinden farklı piyano dinletilerinin çalınmasıyla program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Yerel

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