Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı! Azad Barış da listede

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Çocuklara Unutulmaz Ramazan Hatırası

Çocuklara Unutulmaz Ramazan Hatırası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Kadın Kolları, teravih namazı sonrası çocukların ayakkabılarına sürprizler bırakarak onlara anlam dolu bir Ramazan yaşattı.

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Kadın Kolları ve Karahisar Kadın Platformu, teravih namazı sonrası Paşa Camii'ne gelen çocukların ayakkabılarına küçük sürprizler bırakarak onlara unutulmaz bir Ramazan hatırası yaşattı.

İyilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu anlamlı programa İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Koordinatörü Makbule Dal, Kadın Kolları Başkanı Selma Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "sevgi ve iyilik dolu bu güzel etkinlikte, Ramazan'ın manevi ruhunu minik kalplerle paylaşmaktan mutluluk duyduk" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title