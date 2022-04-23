Çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar

DÜZCE (İHA) - Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Jandarma araçlarıyla getirilen çocuklar, burada gerçekleştirilen gösteriler ile gönüllerince eğlendiler.

Jandarma araçlarıyla alınan çocuklara ilk olarak Jandarmanın görevleri anlatıldı. Sonrasında düzenlenen etkinlik ise renkli görüntülere sahne oldu. Burada yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi ve köpek gösterisi yapıldı. Öğrencilere balon ve çeşitli hediyeler ile ikramlıklar dağıtıldı. Ardından çocuklar trafik eğitim parkuruna götürüldü. Trafik Kuralları hakkında bilgilendirilerek parkurda akülü araçlara bindirilen çocuklar daha sonra Jandarma araçlarıyla bırakıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel