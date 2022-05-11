Çocuklara trafik kuralları eğitimi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliklerinde sahilde oluşturulan parkurda çocuklara trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce sahil dolgu alanında etkinlik gerçekleştirildi. Alanda kurulan parkurda aralarında kuryelerin de bulunduğu motosikletli ekipler parkurda gösteri yaptı. Daha sonra alanda polis eşliğinde çocuklar mini oyuncak arabalara binerek, trafik kuralları çerçevesinde parkurda tur attı. Bu sayede çocuklara trafik kuralları aşılanmış oldu. Çeşitli kurumların stantlarında kısa bir inceleme ile program sona erdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Bildiğiniz gibi bu hafta Trafik Güvenliği Haftası. Geçen haftadan başlatmıştık bildiğiniz gibi. Bütün bir hafta boyunca etkinliklerimizin olacağını söylemiştik, bu da onlardan bir tanesi. Bugün özellikle öğrencilerimizle farkındalığı ortaya koyabilmek için birlikte olduk. Sonrasında da burada bizim trafik güvenliğini sağlayan ekiplerimiz var ve bu ekiplerimizin donanımları var, araçları, motosikletler, uzaktan takip cihazları, radarlar gibi. Trafik ekiplerimizin çalıştığı diğer el araçları var. Bunlarla birlikte bunları sizlere tanıttık, sizlerin vasıtası ile vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Öğrencilerimize, gençlerimize tanıtıyoruz. Bütün gün boyunca burada bu faaliyet sürecek. Tüm vatandaşlarımızı buraya gelmeye davet ediyoruz" dedi.

Etkinliğe Vali Yıldırım'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra çocuklar katıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel