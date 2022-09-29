Çocuklara oyuncaklı sürpriz Yerel Haberler Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Müdür Yardımcısı Sezai Vural, hastanede yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı. Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Müdür Yardımcısı Sezai Vural, hastanede yatarak tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı. Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Müdür Yardımcısı Sezai Vural hastanenin çocuk kliniklerinde yatan çocukları tek tek ziyaret etti. Çocukların hastalıklarını daha rahat atlata bilmesi için moral veren Vural tüm çocuklara oyuncak ve hediyeler dağıtırken çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bingöl Çocuk Yerel Haberler

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