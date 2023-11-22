Çocuklara olimpik ruh kazandırılıyor

Şehitkamil Belediyesi, 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi ile çocuklara olimpik ruh kazandırıyor. Oyunlarla sporu sevdiren çalışmalarda, branşlara özgü yetenek testleri de gerçekleştiriliyor.

Spor kültürünün yaygınlaşması, çocukların erken yaşta spor ile tanıştırılması, sporun yararlarının ailelere anlatılması, olimpik ruhun çocuklar tarafından benimsenmesi ve toplumun her kesimine hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırılması adına Şehitkamil Belediye tarafından yürütülen 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi, miniklerden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Proje kapsamında spor merkezleri ve okullarda yürütülen çalışmalarda çocuklara; spor, sağlık, çevre, olimpiyatlar ve fair play hakkında bilgiler aktarılıyor. Geleneksel çocuk oyunlarında doyasıya eğlenen minik öğrenciler, geçmişten bugüne sokaklarda keyifle oynanan oyunların gelecek kuşaklara aktarılması adına da önemli bir misyon üstleniyorlar.

"Oyunlarla sporu sevdiriyoruz"

Ülger Kepkep Ortaokulu'nda gerçekleştirilen proje çalışmalarının ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor alanında olimpik ruha sahip yıldızların yetişmeye devam ettiğini dile getirdi. Başkan Fadıloğlu, "Spor yapan, sağlıklı bir şekilde beslenen, çevreye duyarlı, mutlu ve sevgi ile büyüyen çocuklarımızın sayını artırmak adına 'Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi başta olmak üzere birçok çalışmayı başarıyla yürütüyoruz. Spor alanında gerçekleştirdiğimiz birbirinden önemli çalışmalarla olimpik ruha sahip yıldızlarımız yetişmeye devam ediyor. İhtisaslaşmaya gittiğimiz 5 branşın 4'ünde milli sporcular çıkarttık. Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdik. Kalıcı başarılar için temel sağlam atılmalı. Bu yüzden çocukların erken yaşta spora başlamalarını önemsiyoruz. Minikleri spora yönlendirmek, onlara sürdürülebilirlik esasına göre spor alışkanlıkları kazandırmak adına oyunu bir enstrüman olarak kullanıyoruz ve spor sevdiriyoruz. Proje faaliyetlerinde görev yapan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Oyun ve sporla dolu çalışmalar bundan sonraki süreçte hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP