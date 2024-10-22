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Çocuklara Müzik Kursu ile Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Durmaları Sağlanıyor

Çocuklara Müzik Kursu ile Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Durmaları Sağlanıyor
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Erzincan'da 'Biz Büyük Bir Aileyiz' projesi kapsamında düzenlenen müzik kursları, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Kursa katılan öğrencilere gerekli malzemeler hediye edildi.

"Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi kapsamında, çocuklara zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları, vakitlerini onları geliştirecek etkinliklerle geçirmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sağlaması amacıyla müzik kursu veriliyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında "Biz Büyük Bir Aileyiz" projesi yürütülüyor.

Söz konusu proje kapsamında çocuklara müzik kursu düzenlendi. Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen kursta çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları, vakitlerini onları geliştirecek etkinliklerle geçirmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amaçlandı. Açılan müzik kursunda ihtiyaç duyulan tüm malzemeler öğrencilere hediye edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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