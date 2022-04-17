Çocuklara camiyi sevdirmek için camide mini market açtı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde görevli imam Arif Macit, çocuklara camiyi sevdirmek için görevli olduğu camide mini market açtı. Camiden çıkan çocuklar bu markete uğramadan gitmiyor.

Oltu ilçesine bağlı Şehitler mahallesinde bulunan Muzaffer Çavuş Camisi'nde görevli imam Arif Macit, çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla camide mini market açtı. Camiye gelen çocuklar her faaliyetten sonra marketten hediyesini alarak evlerine gidiyor. Hayırseverlerin destekleriyle kurulan mini market çocukları çok mutlu ediyor.

Üç aylarda hayata geçirilen projede 6 çocuğun geldiği camiye şimdi 140 çocuk geliyor. Kur'an eğitimin yanı sıra camide farklı etkinliklere de katılan çocuklar, mini marketten bisküvi, çikolata, kraker gibi birçok üründen istediğini seçebiliyor.

Muzaffer Çavuş Vakıf Camisinde, 20 yıldır görev yapan imam Arif Macit, "Göreve ilk başladığımda kenar mahalle olduğu için cami cemaati çok azdı. Bu vesileyle ne yapabilirim cemaati nasıl artırabilir noktasında çocuklarla bu işe başladık. Yaz etkinliklerinde sportif faaliyetlerimiz oldu. Camide balon futbolu, güreş etkinlikleri oldu ama özellikle üç aylar gelince şöyle bir düşüncemiz oldu. Camiye gelen çocuk sayısını artırmak için cami mini marketini hazırladık. Üç aylara özel üç aylara has bir cami marketi hazırladık. İlk Recep ayında 6 kişi ile başladık ondan sonra gittikçe arttı. 70 erkek öğrenci ve bir o kadar da kız öğrencilerimiz var. Yani bu etkinliklerimiz devam ediyor Bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerden Allah razı olsun teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM