Çocuklar Üşümesin Kampanyasıyla Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu'na Bilgisayarlı Laboratuvar Kuruldu

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu'na 30 bilgisayarlı laboratuvar kuruldu.

Çarşamba Dernekler Federasyonu tarafından 11'incisi düzenlenen "Çocuklar Üşümesin" kampanyası ile Çarşamba'da bulunan OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu'na 30 bilgisayarlı laboratuvar kurdu. Aynı zamanda projenin ortaya çıkış biçimine uygun olarak da 300 öğrenciye bot ve mont desteği sağlandı.

Öğretmenevinde gerçekleşen programın ardından yüksekokulda bilgisayar laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, program için buluşan heyet ile birlikte Çarşamba Organize Sanayi Bölgesini de ziyaret ederek Çarşamba'ya kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Programda konuşan Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, "Çocuklar Üşümesin kampanyası da çok değerli. Biz de kendilerine destek olmaya devam ediyoruz. 2 yıldır da okullarımıza bilgisayar sınıfları kurulması önemli. Çarşamba'nın çok ciddi oranda bir gençliği var. Çarşamba'nın en güçlü yanı da bence bu gençliği. Bizde 5 yıldır Çarşambamızın gençliği için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

"Kampanya bir gelenek haline geldi"

Kampanyanın önemine değinen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çocuklar Üşümesin projesinin bugün 11'incisi düzenleniyor. Bu güzel kampanya bereketi gittikçe artan da bir hal aldı. İlk önce çocuklarla başlayan bu yardım faaliyeti geçen yıl bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarıyla devam etmeye başladı. Bu yıl da inşallah Çarşamba Ticaret Borsamızın yaptırmış olduğu yüksekokulumuza ve yine Terme'ye bir bilgisayar sınıfı oluşturulacak. Hem eğitime hem eğitim gören çocuklarımıza önemli bir katkı olarak görüyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Biz Çarşambalı olmaktan, Çarşambalı ruhunu taşımaktan her zaman gurur duyuyoruz. ÇADEF'te insanın doğduğu topraklarla, kökleriyle bağını koparmaması anlamında çok güzel bir yardım kampanyası düzenliyor. Yapılırken de diğer insanlara da örnek olan, varını paylaşmayı gösteren bir yardım faaliyeti. Katkısı olan, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Çarşambalılar Federasyonu Başkanı Hayati Sözen ve Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir de gelenek haline gelen kampanya ile öğrencilere yardımcı oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını söylediler.

Federasyon, 2022 yılında da Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, 23 bilgisayarlı bir bilgisayar sınıfı kurmuştu. - SAMSUN