Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde trafik kuralları ve yaya güvenliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, pankartlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde trafik kuralları ve yaya güvenliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, pankartlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

7-15 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası münasebetiyle Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sungurlu Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran İlkokulu işbirliğiyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, küçük öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla ilk olarak polisler ve öğretmenleri nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yürüyüş yaptılar. Daha sonra görevli polis memurları tarafından yoldan geçen araçlar durduruldu. Öğrenciler, sürücülerin 'Trafik Güvenliği Haftasını' kutlayarak, farklı bir uygulamaya imza attı.

Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle sürücü ve yolcular, Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran İlkokulu yetkililerine ve öğrencilerine duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Sungurlu, Çorum, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title