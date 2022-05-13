Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde trafik kuralları ve yaya güvenliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, pankartlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

7-15 Mayıs Trafik Güvenliği Haftası münasebetiyle Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sungurlu Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran İlkokulu işbirliğiyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, küçük öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla ilk olarak polisler ve öğretmenleri nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yürüyüş yaptılar. Daha sonra görevli polis memurları tarafından yoldan geçen araçlar durduruldu. Öğrenciler, sürücülerin 'Trafik Güvenliği Haftasını' kutlayarak, farklı bir uygulamaya imza attı.

Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle sürücü ve yolcular, Dr. Sedat-Dr. Melahat Baran İlkokulu yetkililerine ve öğrencilerine duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel