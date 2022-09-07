Çocuklar toprağı çok seviyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 7'den 70'e herkesi kucaklamaya devam ederken alanda başlayan çocuk atölyeleri de renkli görüntülere sahne oluyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 7'den 70'e herkesi kucaklamaya devam ederken alanda başlayan çocuk atölyeleri de renkli görüntülere sahne oluyor.

Her yönü ile dolu dolu geçen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor. Eski Eti Fabrikası'nda devam eden sempozyum çalışmalarında çamurdan çeşitli figürler yapan çocuklar, sempozyum alanını gezerek burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez çamurla tanışmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar daha sonra sanatçı çalışmalarını da inceliyor. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, kendilerini ifade edebilecekleri eserler ortaya koyuyor. Çalışmaların üç boyutlu oluşu, çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde de büyük rol oynuyor. Duygularını anlatırken çamura şekil vermenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, seramik sanatıyla da tanışmış oluyor.

Çocuklar İçin Deney Atölyesi

Öte yandan sempozyum alanında çocuklar için gerçekleştirilen deney atölyesinde de öğretici ve eğlenceli anlar yaşanıyor. Marmaris Doğada Bilim Sanat oluşumundan Ahmet Karakaş, sempozyum süresince çocuklar için deneyler gerçekleştiriyor. Çocuklara yönelik robotik kodlama, mühendislik atölyesi, matematik atölyesi, gösteri deneyleri gibi etkinlikler ile çocuklara zaman zaman sıkıcı gelebilen bilimsel olaylar, ilgi çekici bir hal alıyor. Etkinliklere katılan çocuklar da keyif aldıklarını belirterek memnuniyetini ifade ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen 15'inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 17 Eylül tarihine kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR