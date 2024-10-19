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Çocuklar Teknoloji ile Buluştu: 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Erzurum'da Yapıldı

Çocuklar Teknoloji ile Buluştu: 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması Erzurum'da Yapıldı
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Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan 70 çocuk, robotik atölyelerde uygulamalı eğitimler alarak teknoloji konusunda bilgi ve becerilerini geliştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğin çocuklara teknoloji farkındalığı kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan 70 çocuk, Türkiye'nin dört bir yanından ve 17 farklı ülkeden 6 bin 691 katılımcı, 2 bin 687 robot projesinin yer aldığı 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'ndaki atölyelere katıldı.

Çocuklar, bu kapsamda robotik atölyelerde uygulamalı eğitimlere katılarak eğitimler sayesinde teknolojiye dair bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Yetkililerden detaylı bilgiler alan çocuklar, teknoloji konusunda farkındalık elde etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğin amacının çocukların teknolojiyle buluşması ve bu alanda farkındalık oluşturması olduğunu ifade etti. Aykut, çocukların teknolojiyle tanışmasının ve bu alandaki becerilerini geliştirmelerinin önemini dile getirirken, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini artırdığını ve gelecekteki kariyer seçimlerinde onlara rehberlik ettiğini belirtti.

Çocukların geleceğin sektörü olan yapay zeka ve robot teknolojileri konusunda bilinçlendiğini belirten Aykut, "Atölyeler, çocuklara robotik, programlama ve mühendislik gibi alanlarda temel bilgiler sunarak, problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu tür etkinlikler, çocukların sadece teknolojiyi tüketen bireyler olmaktan çıkıp, aynı zamanda üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Her çocuğun eşit fırsatlara sahip olması gerektiği düşüncesiyle, bu tür girişimlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu tür yarışmaların, çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Robot atölyesine katılan çocuklar, etkinlik boyunca birçok yeni bilgi ve beceri edinme fırsatı buldu. Robotik dünyasının kapılarını aralayan bu atölyeler sayesinde çocukların teknolojiye olan ilgileri daha da arttı.

Atölye sonunda çocuklar, kendilerine bu eşsiz deneyimi sunan kurum yöneticilerine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknoloji erzurum Eğitim Yerel Çocuk

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