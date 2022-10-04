Çocuklar Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine akın etti

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı kentte eğitim gören ilkokul ve anaokulu öğrencileri ile belediye ati Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı kentte eğitim gören ilkokul ve anaokulu öğrencileri ile belediye ati Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, Bilecik'te eğitim gören ilkokul ve anaokulu öğrencileri için unutulmaz bir gün oldu. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve minik öğrenciler, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla keyifli vakit geçirdi. Kedi ve köpeklere özel ilgi gösteren minikler, burada hayvanların nasıl tedavi edildiğini öğrendi. Kafesleri tek tek gezen Subaşı ve minikler hayvanlar hakkında merkez çalışanlarından bilgi aldı.

"Masum dostlarımızı kapımızın önüne bir kap mama ve bir kap su ile hayatta tutabiliriz"

Sokak hayvanlarının da şehrin birer sakini olduğunu belirten Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirdiğimiz bu merkezimize miniklerimizle birlikte gelmek bizim için çok önemli. Çünkü hayvan sevgisinin erken yaşta aşılanması çocuklarımızın kişisel gelişimlerine olumlu etki ediyor ve hayvanları koruma konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor. Bu masum dostlarımızı kapımızın önüne bir kap mama ve bir kap su ile hayatta tutabiliriz. Herhangi bir yerde yardıma muhtaç hayvan gören vatandaşlarımız Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzü arayabilirler" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten oldukça memnun kalan minikler de Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'na sarılarak duydukları mutluluğu ifade etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK