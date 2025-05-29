Çocuklar Sıcak Havadan Daha Fazla Etkileniyor

Yetişkinler gibi rahat terleyemeyen çocuklar sıcaktan daha çok etkileniyor

Isı regülasyon mekanizmaları yetişkinler kadar olgunlaşmamış olan çocuklar sıcaktan daha kolay etkileniyor

DENİZLİ - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havalarda çocukların sağlığını koruma açısında önemli açıklamalarda bulunan Denizli Özel Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Tunç Aydın, "Yetişkinler gibi rahat terleyemeyen çocuklar güneşten daha çok etkileniyor" dedi.

Denizli Özel Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Tunç Aydın, yaz aylarının gelmesiyle sıcak havalara karşı anne ve babaları uyardı. Aynı zamanda Uz. Dr. Tunç Aydın, çocukların vücutlarındaki ısı düzenleme mekanizması yetişkinler gibi gelişmediği için rahat terleyemediklerini ve aynı zamanda küçük çocuklar susadıklarını her zaman rahat bir şekilde istemediklerini belirtti. Dolayısıyla küçük çocukların ısıdan etkilenme ihtimali yetişkinlere göre daha yükse olduğunu ifade eden Uz. Dr. Aydın, "Yüksek sıcaklıkta uzun süre kalan çocuklarda öncelikle ısı çarpması dediğimiz durumlar meydana geliyor. Ardından semptom olarak kusma, mide bulantısı, halsizlik, vücut sıcaklığında yükseklik gibi durumlar ile karşımıza çıkıyor" dedi.

"Çocuklara güneşten korumak için bunlara dikkat edin"

Güneş ışınlarına karşı anne ve babalara, çocuklar için nelere dikkat etmesini belirten Uz. Dr. Tunç Aydın, "Güneş ışınlarının dik geldiği özellikle saat 10.00-16.00 arasında çocuklarımızı dışarıya çıkarmamalıyız. Yaz aylarında mümkün olduğunca güneş korumalı UPF dediğimiz giysiler tercih etmeliyiz. Ultraviyole ışınlarını geçirmeyen giysiler ve güneş kremlerini mümkün olduğunca kullanmamız gerekiyor. Güneş kremlerinde mümkün olduğunca mineral filtreli kremler, SPF 30 ve 50 arasındakiler tercih etmeliyiz. Kıyafet konusunda, ince pamuklu nefes alabilen ve açık renkli olacak şekilde kıyafetler seçmeliyiz. Uzun süre araçta kapalı şekilde maruz bırakmamalıyız. Çocukların sıcakta uzun süre maruz kalmaması gerekiyor. Yine bebek arabasında mümkün olduğunca etrafını örterek gezdirmemeliyiz. Bebek arabasının hava alması önemli. Kapatıldığında yüksek sıcaklıklara çocuklarımız yine maruz kalabiliyor" diye konuştu.

"Çocuklarınızı bol bol su içirmelisiniz"

Çocukların bol bol su içmesi gerektiğini ve halsizlik, kusma gibi bu tarz belirtilerde en kısa zamanda çocuk doktoruna başvurulması gerektiğini dişle getiren Uz. Dr. Tunç Aydın "Çocuklarımız bol bol su içmesi gerekiyor. Halsizlik, uyanmamak, bitkinlik, yine dirençli ateş yükseklikleri, kusmalar, bulantılar, idrar çıkışının azalması, bebeklerde özellikle kuru bezin olması gibi bu tarz semptomlarda aileler mümkün olduğu en kısa zamanda çocuk doktoruna başvurmalıdır" dedi.