"Çocuklar oyuncaklarının gerçeğini Melikgazi araç parkurunda görecekler" - Haberler

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yarın saat 15.00'te "80 İş Makinesi ve Araç Tanıtım Etkinliği" düzenleyeceklerini söyleyerek çocukların en sevdiği oyuncaklar olan kepçe, kamyon, greyder gibi araçların gerçeklerini görmek için çocukları aileleriyle birlikte etkinliğe davet etti.

Melikgazi Belediyesi olarak birçok çalışma ve hizmeti ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi de belediyemizin iş makinesi ve araç parkurunu güçlendirdik. Güçlendirmeye devam ediyoruz. Yarın saat 15.00'te Melikgazi Belediyemizin satın almış olduğu 80 iş makinesi ve aracın tanıtımını Mustafa Şimşek Caddesi üzerindeki Mix AVM'nin arkasındaki alanda yapacağız. Büyük bir alanda kepçe, greyder, kamyonlar, ilaçlama araçları, çöp toplama araçları ve farklı farklı araçların hepsini sergileyeceğiz. Çocukluğumuzda bizler oyuncak kamyon, kepçe ve greyderle oynayarak büyüdük. Muhtemelen sizlerin çocukları da bu araçlarla oynuyorlar. Çocuklar iş makinelerini çok sever, merak ederler. Ben buradan tüm velilerimize sesleniyorum. Çocuklarınızı, torunlarınızı alın programımıza getirin. Yarın saat 15.00'teki programımızda iş makinelerini kendilerine gösterelim hem de çocuklara güzel bir görsel eğitim verelim. Ayrıca yine yarın Koray Haklı konserimizde festival havasında bir gün geçirmek için hepinizi tanıtım törenimize bekliyorum." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel