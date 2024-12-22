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Erzurum'da 'Tarihe Yolculuk ve Kültür Yolu' Projesi Uygulandı

Erzurum'da 'Tarihe Yolculuk ve Kültür Yolu' Projesi Uygulandı
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Tarihe Yolculuk ve Kültür Yolu" projesi, Çocuk Hakları Komitesi üyesi 60 çocuğu tarih ve kültürle buluşturdu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Tarihe Yolculuk ve Kültür Yolu" projesi, Çocuk Hakları Komitesi üyesi 60 çocuğu tarih ve kültürle buluşturdu.

Hayata geçirilen proje kapsamında, çocuklar Kars ve Sarıkamış'a düzenlenen gezide şehitlikleri, tarihi yapılar ve eserleri eserleri, bölgenin doğal güzelliklerini ziyaret edip görme fırsatı buldular. "Tarihe Yolculuk ve Kültür Yolu" projesiyle gençlere vatan sevgisi, milli-manevi değerlerin aşılanması ve pekiştirilmesi hedeflendi. Çocuklar, Projeye Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret ederek başladı. Şehitler için dua eden çocuklar, Sarıkamış Harekatı ve şehitliğin tarihçesi hakkında bilgi aldı. Vatan sevgisini yerinde hisseden çocuklar, bu anlamlı ziyarette duygu dolu anlar yaşadı. Sonraki durak Ani Harabeleri oldu. Çocuklar, farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış Ani'nin kültürel ve tarihi zenginliklerini rehberler eşliğinde keşfetti. Medeniyetler beşiği olarak adlandırılan bu alanda geçmişin izlerine dokunan çocuklar, tarih bilincini güçlendirdi.

"Çocuklar tarihini ve kültürünü öğreniyor"

Gezinin son aşamasında Kars'taki müzeler ve tarihi eserler ziyaret edildi. Çocuklar, müzelerde sergilenen tarihi eşyalar ve eserlerle bölgenin kültürel mirasını tanıma fırsatı buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın tarihini ve kültürünü öğrenmesi, onların milli bilinç ve manevi değerler açısından güçlenmesini sağlayacaktır. Bu tür projelerle çocuklarımızın geleceğine önemli bir katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Geziye katılan çocuklar, yaşadıkları deneyimden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, bu fırsatı sunan yetkililere teşekkür etti. "Tarihe Yolculuk ve Kültür Yolu" projesi, çocukların tarih bilincini geliştiren ve unutulmaz bir deneyim sunan anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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