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Çocuklar Fresh Parklarla serinliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuklar Fresh Parklarla serinliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu Irlamaz Vadisinde hayata geçirdiği Fresh Parklar, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların ikinci adresi haline geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Kent Parkı ve Turgutlu Irlamaz Vadisinde hayata geçirdiği Fresh Parklar, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların ikinci adresi haline geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 170 dönüm alan üzerine inşa ettiği, şehrin en büyük yeşil alanına sahip Atatürk Kent Parkı'nda ve Turgutlu ilçesi Irlamaz Vadisinde yer alan Fresh Parklar, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların ilgi odağı haline geldi. Yaz sıcağından bunalan çocuklar, ilk günden sulu oyun alanının keyfini çıkararak, parka büyük ilgi gösterdi. Ailelerinin gözetiminde eğlenmenin ve serinlemenin keyfini çıkaran çocuklar, keyifli serinlemenin tadını çıkardı. Fresh Park'ın içinde 30 adet su oyunu bulunduğunu ve yer fıskiyeleri, su kovaları, su silahları, su tünelleri gibi birçok su oyuncağının yer aldığını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, oyun alanı zemininde ise kullanılan özel döşeme ise çocukların olabilecek düşme durumlarına karşılık yaralanmalarının önüne geçildiğini ifade etti. Göktaş, Fresh Park'ın haftanın 7 günü, saat 12.00 itibariyle kapılarını açtığını ve 20.00'ye kadar hizmet verdiğini de sözlerine ekledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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