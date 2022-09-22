Çocuklar evden okula bisikletle gidip, geliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'Avrupa Hareketlilik Haftası' çerçevesinde büyükten küçüğe her yaştan vatandaş için farkındalık etkinlikleri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi tarafından hayata geçirilen 'Evden Okula Güvenle Pedalla' projesi çerçevesinde, pilot okul olarak belirlenen 75. Yıl Ortaokul öğrencileri evden okula bisikletle ulaştı.

Bisiklet kullanımının artırılması, çocukların bisiklet kullanmaları için teşvik edilmesi amacıyla Türkiye'de ilk olan proje çerçevesinde pilot okul olarak belirlenen Mezitli 75. Yıl Ortaokul öğrencileri, okula bisikletle gidip geliyor. Okul güzergahında kesintisiz bisiklet yolu yer alıyor. UKOME kararı alınarak, yol hızı 30 km/saate düşürülen güzergahta öğrenciler, evlerinden okullarına hem eğlenerek hem de temiz hava alarak, çevre dostu ulaşım aracı olan bisikletle ulaşıyor.

"Öğrencilerin güvenli bisiklet yollarını kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz"

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, "16-22 Eylül tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinliklerden birisi olan ve Türkiye'de de ilk kez uygulanan 'Evden Okula Güvenle Pedalla' projesini hayata geçirdik. Mezitli ilçesi Viranşehir bölgesinde pilot okul olarak seçtiğimiz 75. Yıl Ortaokulu'na, bu sokakların tamamıyla bağlantılı güvenli bisiklet yolları yaptık. Bu yollar sayesinde öğrencilerin bisiklete özendirilmesi için de, bugün öğrencilerimizi okula kadar bisikletleriyle götürüyoruz. Uygulamayla, öğrencilerimizin evden okula ve okuldan eve güvenli bir şekilde bisiklet yollarından ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

7. sınıf öğrencisi Bulut Çekiç, evden okula bisikletle gittiğini anlatarak, "Evden okula bisikletle geliyorum. Belediyemiz bisiklet yollarını arttırdı, artık okula daha rahat gelebiliyorum. Hem benim için hem spor oluyor, hem de eğleniyorum" şeklinde konuştu.

8. sınıf öğrencisi Ömer Mustafa Yıldız, ise bisiklet yollarının artırılması sayesinde okula bisikletle rahatlıkla gelebildiğini belirterek, "Bisikletle okula gelmek çok eğlenceli oluyor. Bisiklet yolları sahilde veya her yerde olduğu için, hem sahil havası hem temiz hava alıyoruz. Bunlar olmadan önce arabaların bize çarpma riski falan oluyordu. Bu yollar yapılınca artık tehlike içermiyor. Böylece okula daha rahat gelebiliyoruz" diye konuştu. - MERSİN