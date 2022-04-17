Çocuklar 'Enos ve İo'yu hayranlıkla izledi - Haberler

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Çocuklar 'Enos ve İo'yu hayranlıkla izledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuklar 'Enos ve İo'yu hayranlıkla izledi

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği'ne katılan minikler, 'Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni' adlı çocuk oyunuyla buluştu.

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği'ne katılan minikler, 'Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni' adlı çocuk oyunuyla buluştu.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen çocuk oyunu yoğun ilgi gördü. Salonun tamamen dolduğu oyunu minik sanatseverler beğeni ile izledi. İklim krizine dikkat çekebilmek için tüm dekorlarında ileri dönüşüm yöntemleri uygulanan 'Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni' adlı oyun ile çocuklar hem güneş sistemindeki gezegenleri tanıdı hem de uzaylı kuklalarla keyifli bir yolculuğa çıktı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Elçin Elmalıoğlu Karaahmet oyunun ardından verdiği demeçte, " Bozüyük'ün çok kıymetli bir seyircisi var. Biz de o seyirci ile buluşmaktan inanılmaz keyif alıyoruz. İyi ki varlar, iyi ki varsınız" dedi.

Çocuklarını tiyatroya getiren aileler de bu güzel etkinlik için Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımıza çocuklarımıza böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Hepsi çok mutlu" diye konuştu. - BİLECİK

Çocuklar 'Enos ve İo'yu hayranlıkla izledi

Çocuklar 'Enos ve İo'yu hayranlıkla izledi

Çocuklar 'Enos ve İo'yu hayranlıkla izledi

Çocuklar 'Enos ve İo'yu hayranlıkla izledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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