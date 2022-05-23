Çocuklar bu şenlik ile eğlendi - Haberler

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Çocuklar bu şenlik ile eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuklar bu şenlik ile eğlendi

Eskişehir'de düzenlenen "Bugün Sesime Ortak Ol Engelsiz Günler" adlı açık hava şenliği, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Eskişehir'de düzenlenen "Bugün Sesime Ortak Ol Engelsiz Günler" adlı açık hava şenliği, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

İşitme Engelli Bireyler Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Bugün Sesime Ortak Ol Engelsiz Günler" adlı şenlik, Eskişehirliler tarafından ilgi ile karşılandı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından organize edilen farkındalık etkinliğinde, çocuklar için geleneksel oyunlar başta olmak üzere sandalye kapmaca ve halat çekme gibi oyunlar da düzenlendi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliğe olan katılımın oldukça fazla olduğunu dile getiren organizasyon yetkilileri, önümüzdeki süreçte farklı faaliyetlerin de planlandığını belirtti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, oyunlar, Engelli, Yerel, Haberler

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