Çocuklar bayramın tadını dondurmayla çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklar bayramın tadını dondurmayla çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çocuklar bayramın tadını dondurmayla çıkardı

Okullarında yaptıkları 23 Nisan kutlamalarının ardından aileleriyle dondurmacıya gelen minikler, çifte bayram yaşadı.

Okullarında yaptıkları 23 Nisan kutlamalarının ardından aileleriyle dondurmacıya gelen minikler, çifte bayram yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sokaklar neşeli çocuklarla dolup taşarken dondurmacılarda yoğunluk yaşandı. Havanın da güzel olması sebebiyle çocuklar, aileleriyle birlikte dondurmacıların yolunu tuttu. Keyifle dondurmalarını yiyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

"Küçücük dondurmayla dünya onların oluyor"

Bugün diğer günlerin aksine daha fazla yoğunluk olduğunu dile getiren dondurmacı Gani Karakaş, çocukların tepkilerinin olumlu olduğunu belirtti. Miniklerin küçük şeylerden mutlu olduğunu aktaran Karakaş, "Bütün dondurma çeşitlerimizi getirdik. Özellikle şirinler dondurması çocukların en çok talep ettiği dondurma. Bugün diğer günlerden daha güzel daha kalabalık olur diye düşünüyorum, hava da güzel. Çocukların tepkileri hep olumlu onlar küçük şeylerle mutlu oluyorlar. Küçücük dondurmayla dünya onların oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bayram, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title