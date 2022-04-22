Çocuklar bayram sevincini Tepebaşı'nda yaşıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklar bayram sevincini Tepebaşı'nda yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çocuklar bayram sevincini Tepebaşı'nda yaşıyor

Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yazar Gülistan Yıldız Menteş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yazar Gülistan Yıldız Menteş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Son olarak çocuk kitapları yazarı Gülistan Yıldız Menteş'in katılımıyla, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde bir söyleşi düzenlendi. Menteş, söyleşide, çocuklarla oyunlar oynayarak, şarkılar söyledi. Daha sonra Menteş, çocukların merak ettiği soruları da cevaplandırırken, "Mutlu Tukan Kuşu" adlı kitabını imzaladı. 10. Yıl Marşı'nın hep bir ağızdan söylenmesiyle sona eren etkinliğe, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, çocuklar ve aileleri katıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tepebaşı, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title