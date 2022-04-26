Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen etkinlik çerçevesinde atölye çalışmaları yapıldı.

Eğitim ve çocuklara yönelik birçok anlamlı aktiviteyi çocuklarla buluşturan Bilecik Belediyesi, çocukları atölye faaliyetlerinde bir araya getirdi. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında çocuklar 'Gökyüzünü Öğreniyorum ve İskeletim Nasıl Hareket Ediyor' başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Merak ettikleri soruların cevaplarını Öğretmen Sevgi Akkoy'dan alan çocuklar, yaptıkları eserlerle hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel