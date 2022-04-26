Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen etkinlik çerçevesinde atölye çalışmaları yapıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen etkinlik çerçevesinde atölye çalışmaları yapıldı.

Eğitim ve çocuklara yönelik birçok anlamlı aktiviteyi çocuklarla buluşturan Bilecik Belediyesi, çocukları atölye faaliyetlerinde bir araya getirdi. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında çocuklar 'Gökyüzünü Öğreniyorum ve İskeletim Nasıl Hareket Ediyor' başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Merak ettikleri soruların cevaplarını Öğretmen Sevgi Akkoy'dan alan çocuklar, yaptıkları eserlerle hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Atölye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title