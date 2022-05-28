Çocuk ve gençler siber suçlar konusunda bilgilendirildi - Haberler

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Çocuk ve gençler siber suçlar konusunda bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuk ve gençler siber suçlar konusunda bilgilendirildi

Afyonkarahisar'da kurulan kitap fuarında stant açan polis gençlere ve çocuklara güvenli interneti anlattı.

Afyonkarahisar'da kurulan kitap fuarında stant açan polis gençlere ve çocuklara güvenli interneti anlattı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl 4. kez kapılarını açan Afyonkarahisar Kitap Fuarında polis ekipleri stant açtı. Açılan stantta polis siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi, internet ve teknoloji bağımlılığı hakkında çocuk ve gençleri bilgilendirdi. Standı ziyaret edenlere ayrıca polis tarafından çeşitli hediyelerde takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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