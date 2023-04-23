Çocuk valinin ilk talimatı yaşıtlarının güvenliği oldu

ANTALYA (İHA) – Antalya Valisi Ersin Yazıcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Bade Türkmen'e devretti. Vali Türkmen'in ilk talimatı çocukların güvenlikleri için gerekli tüm önlemlerin alınması oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103'üncü yıldönümü Antalya'da büyük coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili vali olan Z. Marsel-Z. Denizhan Öner İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Bade Türkmen, Vali Ersin Yazıcı'nın koltuğuna oturdu.

"Türk çocukları olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz"

Vali Yazıcı, Vali Türkmen'i makamında karşılayıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak makamını devretti. Vali Yazıcı'nın makamına oturan Bade Türkmen, yaptığı konuşmada; "Ramazan bayramının sevinciyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun, 103. Yıldönümü gururunu, birlikte yaşadığımız, kutlu bir gün. Tüm vatandaşlarımızın bayramlarını, en içten dileklerimle kutluyorum. 23 Nisan, sadece bir çocuk bayramı değil, büyük bir milletin; milli iradesinin ve azminin, tarihe geçmiş günüdür. Türk millet için, büyük bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; genç-yaşlı, kadın-erkek, tek yürek, Kurtuluş mücadelesine, ses verdiği gündür. ve bu özel gün, büyük önderimiz, Atatürk tarafından, önce evlatlarına ve sonra, dünya çocuklarına, bayram olarak armağan edilmiştir. Çok şanslıyız ki, dünya üzerinde, bu gururu yaşayan, sadece, bizleriz. Bu nedenle, minnetimiz ve sorumluluğumuz büyüktür. Bu anlamlı günde, geleceğin sahibi, Türk çocukları olarak, üzerimize düşen sorumluluğun, bilincindeyiz. Büyük zorluklarla kurulan ülkemizi, yarınlara, emin adımlarla taşımak için, gerekli olan, azim ve çabayı göstermekte, kararlıyız. Antalya Valiliği olarak, çocuklarımızın, en iyi imkanlarda eğitim görmeleri, şehrimizde, mutlu bir şekilde yaşamaları için, tüm birimlerimizle, çalışıyoruz. Valimiz, Sayın Ersin Yazıcı'nın liderliğinde; okuma alışkanlığını, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte, ahenkli etkinliklerimizle, hayata geçiriyoruz. Biz, çocuklarımıza, çok güveniyoruz" dedi.

Vali Türkmen konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i arayarak çocuklar için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cam Piramit'te düzenlenen programlarla devam etti. Buradaki törene Vali Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ali Güllü, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Sg. Alb. Dr. Murat Sezgin, Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, kurum müdürleri, 23 Nisan'da yönetici koltuklarına oturan çocuk yöneticiler ile çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, çocuk Vali Bade Türken ile 23 Nisan kutlamalarının yapıldığı tören alanına geçerek çocuklar ve vatandaşlarla bayram coşkusuna ortak oldular. Törende çocukların gerçekleştirdiği şiir, dans, tiyatro ve yabancı ülkelerden gelen misafir çocukların gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi. Tören'in ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA