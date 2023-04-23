Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, çocuklara çifte bayram yaşattı

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla afet bölgelerinde çocuklara çifte bayram yaşattı.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar için ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla afet bölgelerinde çocuklara çifte bayram yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Diyarbakır'da çocuklara çifte bayram yaşatmak için 'oyun tırını' açtı. Sur Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleşen geleneksel çocuk oyunları bayram şenliğinde çocuklar bir yandan Ramazan Bayramı'nın sevincini yaşarken, diğer yandan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tadını çıkardı.

Diyarbakır'da 4 gündür çocukların Kaymakamlık bahçesinde oyun oynayarak vakit geçirdiğini dile getiren Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, çocuklara çifte bayram yaşattıklarını dile getirdi.

Halkın çocuk oyunlarına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Mutlu, "Diyarbakır'da 4 gündür çocuklar için hizmet veriyoruz. İlk gün depremzedeler ile alakalı Süleyman Bin Halid KYK Kız Yurdu'nda etkinlik yaptık. Bayramın ilk gününden bu yana Sur Kaymakamlığı bahçesinde geleneksel bayram şenlikleri adı altında etkinlik düzenliyoruz. Bugün tabi hem Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün çocuklarımızla çifte bayram kutluyoruz" dedi.

İki bayramın da aynı güne denk gelmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren 12 yaşındaki Muhammet Talha Yaşar, "Sabah buraya geldiğimde seksek oyunları vardı, onu oynadım. Daha sonra güç yarışmalarını oynadım. Öte yandan, şarkı eşliğinde dans da ettik. Hem 23 Nisan'da hem Ramazan Bayramı'nda bu oyunları oynamak çok güzel bir duygu" diye konuştu. - DİYARBAKIR