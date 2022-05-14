Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali - Haberler

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 5.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali mendil kapmaca yarışları ile başladı.

Osmaniye Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivalinin 5'incisi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün katkılarıyla okul sporları çerçevesinde mendil kapmaca yarışmalarıyla başladı. Yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışlar Belediye Başkanı Kadir Kara'nın katılımıyla start aldı.

Çocuklara başarılar dileyen Başkan Kadir Kara, "Geleneksel hale getirdiğimiz çocuk oyunları ve oyuncakları festivaline katkı ve katılım sağlayan öğretmenlerimize, festivalde görev alan hocalarımıza, kıymetli velilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Çocuklarımız için düzenlediğimiz festival kapsamında yarışmalara katılan tüm sporcu evlatlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaların final müsabakaları 21 Mayıs Cumartesi saat 15.00 ile 19.00 saatleri arasında Masal Parkta düzenlenecek etkinliklerde yapılacak. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel