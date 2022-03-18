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Çocuk kulübünden Çanakkale Zaferi etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuk kulübünden Çanakkale Zaferi etkinliği

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde eğitim gören öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 107'nci yıldönümünü farklı çalgı aletleri eşliğinde şiir okuyarak kutladı.

ÇANAKKALE (İHA) - Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde eğitim gören öğrenciler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 107'nci yıldönümünü farklı çalgı aletleri eşliğinde şiir okuyarak kutladı.

Farklı etkinliklerle çocukların gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüren Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Kulübü, düzenlediği sosyal etkinlik projeleriyle de çocukların manevi yönden gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, kulübün müzik atölyesinde eğitim gören öğrencilerden oluşan grup, yaklaşık iki haftalık provaların ardından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 107'nci yıldönümünde ' Çanakkale Türküsünü okumak için bir araya geldi.

Gitar ve darbukadan oluşan ve Çanakkale ruhunu notalara dökmek adına buluşan öğrenciler, bir yandan çalgı aletleriyle notalara can verirken diğer yandan da seslendirdikleri türkülerle Çanakkale Zaferini kutladı. Çocuk Kulübünün Yıldızlar sınıfının minik öğrencileri ise gerçekleştirdikleri etkinlikte ilk olarak 'Dur Yolcu' şiirini okudu. Daha sonra Çanakkale Savaşı sürecinde milli mücadele ruhunu canlandıran minikler, gösterilerinin sonunda İstiklal Marşını okuyarak gösterilerini sonlandırdı. - DÜZCE

Çocuk kulübünden Çanakkale Zaferi etkinliği

Çocuk kulübünden Çanakkale Zaferi etkinliği

Çocuk kulübünden Çanakkale Zaferi etkinliği

Çocuk kulübünden Çanakkale Zaferi etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Çocuk, Yerel, Haberler

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