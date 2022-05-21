Çocuk Kulübü ile çocuklar etkinliğe doyacak - Haberler

Süleymanpaşa Belediyesinin çocuklara hizmet veren markası Süleymanpaşa Çocuk Kulübü Mayıs ve Haziran ayında gerçekleştireceği atölyeleri açıkladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehirde yaşayan çocukların eğlenmesi, eğlenirken öğrenmesi için hayata geçirilen çocuk kulübü etkinlikleri bu yıl da dolu dolu gerçekleşecek. 4-7 yaş arası çocuklar için düzenlenen atölyeler 24 Mayıs tarihinde başlarken 4 hafta boyunca sürecek. 24-25-26 Mayıs tarihlerinde Akıl Zeka Oyunları Atölyesi, 31 Mayıs 1-2 Haziran tarihlerinde Resim Atölyesi, 7-8-9 Haziran tarihlerinde Maske Yapım Atölyesi ve 14-15-16 Haziran tarihlerinde ise Ritim Atölyesi çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak.

4-7 yaş arası çocukların katılabileceği etkinliklerde yer almak isteyen çocuklar için Hükümet Caddesi Yeni Çarşı Sokak'ta bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi'ne, Hürriyet Mahallesi'ndeki Çocuk Kulübüne şahsen gelerek ya da 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden dahili 1334 tuşlayarak Çocuk Kulübünden bilgi alınabilecek ve kayıt yaptırılabilecek. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel