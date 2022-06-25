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Çocuk gülerse dünya güler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuk gülerse dünya güler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çocuklar için düzenlenen piknikte onlarca çocuk gönüllerince eğlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çocuklar için düzenlenen piknikte onlarca çocuk gönüllerince eğlendi.

Düzce'de çocuklar yararına piknik düzenlendi. Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve ilgili kurumların desteklediği pikniğe Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı genç gönüllülerde katılım sağladı. Çocuk gülerse Dünya güler sloganı ile çocuklarla buluşan gençler, çocukların yüzlerine çeşitli çizgi film karakterler ile boyadı. Çocuklar ile ip atlayıp, sek sek oynayan gönüllü gençler, çocukların gülümsemesine ortak oldu. - DÜZCE

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