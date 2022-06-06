Çocuk fenomenler tehlikeli boyuta ulaştı - Haberler

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Çocuk fenomenler tehlikeli boyuta ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuk fenomenler tehlikeli boyuta ulaştı

Ailelerin sosyal medyadan para kazanmak için çocuklarını kullanması uzun süredir hükümetin dikkatini çekiyor.

Ailelerin sosyal medyadan para kazanmak için çocuklarını kullanması uzun süredir hükümetin dikkatini çekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konunun takibi için Sosyal Medya Çalışma Grubu kurduklarını söyledi.

Sosyal medya üzerinden para kazanmak için çocuklarını kullanan aileler uzun süredir hükümetin dikkatini çekiyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi milletvekillerine bir sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konunun takibi için Sosyal Medya Çalışma Grubu kurduklarını söyledi. Grubun dokuz ayrı ekiple 7/24 sosyal medyayı izlediğini belirten Bakan Yanık, "Çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek, onlara zarar verecek içeriklerin peşindeyiz. Olumsuz paylaşımları gördüğümüz zaman ilgili kurumları harekete geçiriyoruz. Ne kadar hızlı sonuç alırsak o kadar çabuk amacımıza ulaşmış oluyoruz. Fakat dijital platformlar seri hareket kabiliyetine sahip. Bir video 10 saniye içinde dünyanın her tarafında görülebiliyor" diye konuştu.

Ailelerin çocuklarını kullandığını söyleyen Yanık, "Maalesef son zamanlarda ebeveynler çocuklarını ticari ürün gibi pazarlamaya başladı. Youtube kanalı, Instagram sayfası açıyorlar. Bu bir istismardır. Birini yakaladığımızda kapattırıyoruz. On dakika sonra bir bakıyoruz, başka bir isimle hesap açmışlar. Bu yüzden asıl mesele farkındalık oluşturmak. Toplum, çocuğa, insana bakışını, bu anlamda yeni araçları nasıl kullanması gerektiği bilgisine sahip olmalı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Medya Derya Yanık Yerel Haberler

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