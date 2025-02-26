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Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı, Esenyurt'ta Geçirdiği Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı, Esenyurt'ta Geçirdiği Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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İstanbul Esenyurt'ta eşiyle tartışmasının ardından aracı terk eden Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı, bir aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Beylikdüzü'nde düzenlendi.

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra sakinleşmek için araçtan inen ve kendisine yolda çarpan aracın ağır yaralaması sonucu hayatını kaybeden Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı Beylikdüzü'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınçlı'nın eşi cenaze namazında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul E-5 Esenyurt mevkiinde yaşanmıştı. İddiaya göre Çocuk Doktoru Asilhan Kılınçlı araç içinde eşiyle tartıştıktan arabasından indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış dün ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kılınçlı'nın cenaze namazı bugün öğlen namazına müteakip Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kılınçlı'nın çok sayıda seveni ve yakını katıldı. Doktor Kılınçlı'nın eşinin ise namazda uzun süre göz yaşı döktüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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