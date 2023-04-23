Çocuk bayramına rağmen onlar çalıştı

Eskişehir'de yaşıtları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, çocuk geri dönüşüm işçileri ise çalışmaya devam etti.

Eskişehir'de yaşıtları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, çocuk geri dönüşüm işçileri ise çalışmaya devam etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken, sabahın erken saatlerinde karton toplamaya çıktığı görülen çocuk geri dönüşüm işçileri çalışmaya ara vermedi. Yaşıtlarının çoğu 23 Nisan'da resmi tatil yaparken, onların ekmek parası peşinde olduğu gözlemlendi. Çocuk Bayramında da çalışmaya devam eden küçük işçilerin sokak sokak dolaşmaları ve karton bulmak için çöp kutularının içine kadar girmeleri dikkat çekti. - ESKİŞEHİR