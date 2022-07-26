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Çocuk Akademisi Yaz Dönemi Atölyelerini tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuk Akademisi Yaz Dönemi Atölyelerini tamamladı

Serdivan Çocuk Akademisi 4 hafta süren Yaz Dönemi Atölyeleri'nde sona gelindi.

Serdivan Çocuk Akademisi 4 hafta süren Yaz Dönemi Atölyeleri'nde sona gelindi.

Çocukların yaz tatillerini nitelikli hale getirmek amacıyla düzenlenen Yaz Dönemi atölyeleri büyük bir ilgi ile karşılandı. 20 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen hafta boyunca toplam 6000 öğrenci Serdivan Çocuk Akademisi'nin atölyelerinde eğlenirken öğrenme fırsatı buldu. 3-12 yaş çocuklara özel her hafta yenilenen içerikleri ile ücretsiz eğitim veren Serdivan Çocuk Akademisi, veli-aile seminerleri ile çocuklarını bekleyen veliler için de kaliteli zaman oluşturma fırsatı sundu.

Akademiden yapılan açıklamada Yaz Dönemi etkinliklerinin devam edeceğini, çocuklar için hazırlanan programların yakında ilan edileceği belirtildi. - SAKARYA

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