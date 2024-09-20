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Çocuğuna Rapor Vermeyen Hekimi Darp Eden Anne Tutuklandı

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Eskişehir'de, çocuğuna rapor vermediği için aile hekimini darp eden bir anne, mahkemece tutuklandı. Olay, Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşti.

Çocuğuna rapor vermeyen hekimi darp eden anne tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kadın aile hekimini, çocuğuna rapor vermediği için darp eden anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fevziçakmak Aile Sağlığı Merkezi'nde A.D. isimli kadın personelini, oğluna rapor vermediği için darp eden Y.C. adlı kadın, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Y.C., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü akabinde Sağlık Çalışanına Görevi Dolayısıyla Kasten Yaralama suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğuna Rapor Vermeyen Hekimi Darp Eden Anne Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel

Eskişehir Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Yerel

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